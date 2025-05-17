Буданов про обмін полоненими 1000 на 1000: сподіваюсь, це станеться наступного тижня

За його словами, українська сторона вже веде роботу над списками тих, кого можна буде повернути під час можливого обміну.

"Сподіваюсь, це станеться на наступному тижні. По списках буде обмін, кого зможемо забрати, того будемо забирати. І так само віддавати", - сказав Буданов.

У голови ГУР також запитали, чи бачить він реальні перспективи можливого обміну.

"Я не бачу особливих проблем для цього", - відповів Буданов.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі пройшли переговори між представниками України та Росії. Протягом понад години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни.

Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, заявив, що сторони розглядають можливість обміну полоненими за формулою 1000 на 1000.

Пізніше це підтвердила й російська сторона.