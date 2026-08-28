UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Буданов: незабаром буде великий обмін полоненими

18:25 28.08.2026 Пт
2 хв
Україна готує новий обмін полоненими з Росією
aimg Олена Бджола
Фото: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)

Росія категорично не хоче зупиняти війну проти України по лінії фронту і вести мирні перемовини. Сторони спілкуються лише щодо обміну полоненими, один з яких планується днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Новий великий обмін полоненими

За словами Буданова, переговори з країною-агресоркою зараз обмежені обмінами полонених.

"До речі, от нещодавно був один обмін, потім на День Незалежності, ще людей повернули з території Білорусі. Ну, і буде ще один великий обмін дуже скоро", - запевнив керівник ОП.

Він зазначив, що це основні аспекти, на чому тримається діалог з РФ у теперішній момент часу.

Перемовини продовжаться

Буданов зауважив, що Україна буде шукати "варіанти по морю, бо треба щось з цим робити".

"Я думаю, що дуже скоро всі побачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що, на думку Буданова, Україна щомісяця не може мобілізовувати до війська менше 30 тисяч людей.

Також повідомлялося, що Буданов поставив під сумнів логіку заклику мобілізовувати жінок в Україні за нинішньої ситуації з чоловіками призовного віку.

Крім того, за словами Буданова, росіяни думали, що війна завершиться під час протестів у минулому році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило БудановОбмін полоненимиВійна Росії проти України