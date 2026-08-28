Буданов: скоро будет большой обмен пленными

Россия не хочет останавливать войну против Украины по линии фронта и вести мирные переговоры. Стороны общаются только насчет обмена пленными, один из которых планируется на днях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.
По словам Буданова, переговоры со страной-агрессором сейчас ограничены обменами пленных.
"Кстати, вот недавно был один обмен, потом на День Независимости, еще людей вернули с территории Беларуси. Ну, и будет еще один большой обмен очень скоро", - заверил руководитель ОП.
Он отметил, что это основные аспекты, на чем держится диалог с РФ в настоящий момент времени.
Буданов отметил, что Украина будет искать "варианты по морю, потому что нужно что-то с этим делать".
"Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но это больше технической стороны будет касаться и подготовки к чему-то большому, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы дойдем", - уточнил он.
Ранее РБК-Украина писало, что, по мнению Буданова, Украина ежемесячно не может мобилизовывать в армию менее 30 тысяч человек.
Также сообщалось, что Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.
Кроме того, по словам Буданова, россияне полагали, что война завершится во время протестов в прошлом году.