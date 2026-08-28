Буданов: скоро будет большой обмен пленными

Новый большой обмен пленными

По словам Буданова, переговоры со страной-агрессором сейчас ограничены обменами пленных.

"Кстати, вот недавно был один обмен, потом на День Независимости, еще людей вернули с территории Беларуси. Ну, и будет еще один большой обмен очень скоро", - заверил руководитель ОП.

Он отметил, что это основные аспекты, на чем держится диалог с РФ в настоящий момент времени.

Переговоры продолжатся

Буданов отметил, что Украина будет искать "варианты по морю, потому что нужно что-то с этим делать".

"Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но это больше технической стороны будет касаться и подготовки к чему-то большому, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы дойдем", - уточнил он.