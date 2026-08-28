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Буданов: скоро будет большой обмен пленными

18:25 28.08.2026 Пт
2 мин
Украина готовит новый обмен пленными с Россией
aimg Елена Бджола
Фото: Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (facebook.com/kyrylo.budanov.official)

Россия не хочет останавливать войну против Украины по линии фронта и вести мирные переговоры. Стороны общаются только насчет обмена пленными, один из которых планируется на днях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в интервью в эфире телемарафона.

Новый большой обмен пленными

По словам Буданова, переговоры со страной-агрессором сейчас ограничены обменами пленных.

"Кстати, вот недавно был один обмен, потом на День Независимости, еще людей вернули с территории Беларуси. Ну, и будет еще один большой обмен очень скоро", - заверил руководитель ОП.

Он отметил, что это основные аспекты, на чем держится диалог с РФ в настоящий момент времени.

Переговоры продолжатся

Буданов отметил, что Украина будет искать "варианты по морю, потому что нужно что-то с этим делать".

"Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но это больше технической стороны будет касаться и подготовки к чему-то большому, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы дойдем", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что, по мнению Буданова, Украина ежемесячно не может мобилизовывать в армию менее 30 тысяч человек.

Также сообщалось, что Буданов подверг сомнению логику призыва мобилизовывать женщин в Украине в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.

Кроме того, по словам Буданова, россияне полагали, что война завершится во время протестов в прошлом году.

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