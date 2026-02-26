Буданов назвав своє головне завдання на переговорах із РФ

Пріоритети і переговори

Відповідаючи на запитання про можливу участь у президентських виборах під час гіпотетичного припинення вогню, Буданов наголосив, що наразі зосереджений на роботі в рамках переговорів.

"Моє завдання зараз - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх обставинах безглуздо", - заявив він.

За словами Буданова, Росія на переговорах буде змушена прийняти гарантії безпеки для України від США, незалежно від бажання Кремля. Він додав, що план Трампа дозволив вперше з початку повномасштабної війни обговорити встановлення справжнього миру.

Санкції та репарації

Керівник ОП висловив переконання, що економічний тиск на РФ не повинен припинятися навіть після завершення бойових дій. Це необхідно, щоб РФ не змогла відновити арсенал.

При цьому заморожені активи та майбутні доходи агресора мають піти на репарації для України.

Ситуація на полі бою

Буданов зазначив, що, хоча Кремль хоче контролювати всю Україну, російській армії не вдалося повністю окупувати жодну частину України за 12 років війни. Єдиним реальним стримуючим фактором він назвав збройні сили України.

Щодо термінів завершення війни до наступного літа, керівник ОП наголосив, що процес "складний і багатогранний", тому встановити точні дати поки що неможливо.