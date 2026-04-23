Буданов назвав несподіваний наслідок ударів безпілотників по нафтобазах РФ

Удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії б'ють не лише по її гаманці - під питання поставлено саму репутацію країни як постачальника сировини.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на 18-му Київському Безпековому Форумі керівник Офісу президента Кирило Буданов.
На запитання, як оцінити збитки від ударів "невідомих добрих безпілотників" - у доларах, у падінні видобутку чи в зірваних контрактах, Буданов відповів, що саме третій пункт найважливіший.
"Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти - це набагато цікавіше", - сказав Буданов.
За словами Буданова, головне - не гроші і не обсяги видобутку.
Головне - імідж Росії як держави, яка може виконувати свої зобов'язання.
"Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше. Нафтова ціна ще якось балансує, війна закінчиться - це все одно стабілізується. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго", - пояснив очільник ОП.
Під питання ставиться Росія як надійний постачальник, здатний вчасно доставляти сировину покупцям. За словами Буданова, саме це матиме довгострокові наслідки.
Зірвані контракти - це:
Тим часом тиск на російську нафтову галузь посилюється і з боку партнерів України. Як повідомляло РБК-Україна, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі 20-го пакета санкцій ЄС. За його словами, новий пакет спрямований зокрема проти морського відвантаження нафти та осіб, причетних до депортації українських дітей.
Нагадаємо, ВВП Росії, найімовірніше, скоротився у першому кварталі 2026 року - і навіть різке зростання цін на нафту через конфлікт США з Іраном не здатне зупинити рецесію через глибокі структурні проблеми.