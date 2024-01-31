Буданов натякнув на можливість посилення ударів по важливих об'єктах в РФ

Атаки по важливих інфраструктурних об'єктах у різних містах Російської Федерації можуть значно посилитись.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN.
За його словами, зараз на окупованих Росією територій України перебуває понад півмільйона російських військових. Однак Буданов не бачить великого потенціалу для їх пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.
Водночас керівник ГУР припустив, що напади на російську інфраструктуру можуть посилитися. При цьому він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників у Росії, він сказав, що такі операції "цілком можливі"
"Гіпотетично є план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти військової інфраструктури Російської Федерації", - сказав Буданов.
Він зауважив, що тепер жителі Росії нарешті "бачать реальну картину (війни - ред.). Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь".
Нагадаємо, сьогодні низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі.
Попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.
Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили". Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, "немає".
Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".
Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.
Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.
Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.
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