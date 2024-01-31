Буданов намекнул на возможность усиления ударов по важным объектам в РФ

Атаки по важным инфраструктурным объектам в разных городах Российской Федерации могут значительно усилиться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN.
По его словам, сейчас на оккупированных Россией территориях Украины находится более полумиллиона российских военных. Однако Буданов не видит большого потенциала для их передвижения по линии фронта в краткосрочной перспективе.
В то же время, руководитель ГУР предположил, что нападения на российскую инфраструктуру могут усилиться. При этом он отказался признать причастность Украины к атакам беспилотников в России, он сказал, что такие операции "вполне возможны"
"Гипотетически есть план, по которому все это происходит. И я считаю, что этот план включает в себя все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - сказал Буданов.
Он отметил, что теперь жители России наконец-то "видят реальную картину (войны - ред.). Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания на фабриках и заводах и т.д. Это все идет на пользу".
Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.
Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.
Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили". Пострадавших, традиционно, по данным росмедиа, "нет".
Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".
Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.
Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.
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