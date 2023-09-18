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Буданов про можливі удари росіян по енергетиці восени: обов'язково отримають відповідь

Понеділок 18 вересня 2023 05:02
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Буданов про можливі удари росіян по енергетиці восени: обов'язково отримають відповідь Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна готується протистояти можливим ударам окупантів по енергетичній інфраструктурі восени.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Він також відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, що збільшився, може призвести до ескалації війни. За його словами, удари Сил оборони по окупантах не порушують правил ведення війни.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема використовуватимуть "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що всі відповідні служби вже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

У свою чергу, в Міненерго заявили, що поки не планується відключення світла та блекаути, проте залишається великий виклик – повторні атаки Росії на українську енергосистему.

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