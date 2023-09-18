Буданов о возможных ударах россиян по энергетике осенью: обязательно получат ответ
Украина готовится противостоять возможным ударам оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам осеньи и зимой.
"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.
Он также отверг предположения о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. По его словам, удары Сил обороны по оккупантам не нарушают правил ведения войны.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.
В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.
В свою очередь, в Минэнерго заявили, что пока не планируется отключение света и блекауты, однако остается большой вызов - повторные атаки России на украинскую энергосистему.
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