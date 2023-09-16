Графіки підготували, але блекаутів не плануємо, - Міненерго

В Україні новий опалювальний сезон буде тяжким. Однак українські енергетики готові до майбутніх викликів через можливе повторення російського ракетного терору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону

Вона розповіла, що зараз робиться все необхідне для якіснішої підготовки до наступного опалювального сезону.

"Минулий опалювальний сезон дійсно став найскладнішим для України та всієї Європи, але водночас продемонстрував, що наші енергетики, наша енергетична система готові боротися навіть з такими викликами, як постійні ракетні атаки, і ми робимо все необхідне, аби врахувати уроки минулого опалювального сезону і підготуватися набагато якісніше до наступного", - сказала Гринчук.

Однак новий опалювальний сезон вочевидь не буде легким, попри те, що з кінця попереднього сезону ведуться роботи з відновлення генерації.

"Всю весну і літо ми провели в тяжких ремонтних роботах. Водночас ми намагалися скласти графіки ремонтних робіт так, щоб не обмежувати наших споживачів і підійти до наступного опалювального сезону максимально готовими", - зазначила вона.

За її словами, наразі не плануються відключення світла та блекаути, однак залишається великий виклик - повторні атаки Росії на українську енергосистему. До яких, за даними української розвідки, ворог знову готується. При цьому зараз енергетики мають більше знань для відновлення об’єктів після пошкоджень, також в Україні якісніша система ППО.

"Ми сподіваємося, що нам вдасться цього року бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все-таки пошкодження будуть. Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами систем розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що доведеться впроваджувати ці графіки", - зазначила Гринчук.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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