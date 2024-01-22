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Буданов: ми готові щодня нагадувати ворогам про "гарячу українську гостинність"

Фото: керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Керівник ГУР Кирило Буданов 22 січня привітав українців з Днем Соборності та зазначив, що співробітники воєнної розвідки разом із ЗСУ готові щодня нагадувати ворогам про "гарячу українську гостинність" для непроханих гостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

"Московські окупанти забули, що українці - нація вільних людей, для якої свобода, гідність і честь є найбільшими цінностями", - зазначив Буданов.

Він додав, що сьогодні співробітники воєнної розвідки, пліч-о-пліч із захисниками з інших підрозділів Сил оборони України, стоять на передових позиціях, нищать окупантів глибоко в їхньому тилу і на території самої Росії та завдають болючих ударів, щоразу наближаючи нашу спільну перемогу.

"Ми - незламний народ єдиної соборної сильної держави. Ми пишаємось тим, що народилися і живемо на своїй історичній землі. Ми готові щодня нагадувати ворогам про "гарячу українську гостинність" для будь-яких непроханих гостей. Ми захистимо нашу незалежність і відновимо територіальну цілісність!", - наголосив керівник ГУР.

Привітання українців з Днем Соборності

Нагадаємо, з Днем Соборності українців вже привітав президент Володимир Зеленський.

"Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я - українець", - сказав він.

Президент зазначив, що слова "я - українець" мають особливе значення.

"Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі. З Днем Соборності!" - наголосив глава держави.

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