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Буданов: мы готовы ежедневно напоминать врагам о "горячем украинском гостеприимстве"

Фото: руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов 22 января поздравил украинцев с Днем Соборности и отметил, что сотрудники военной разведки вместе с ВСУ готовы ежедневно напоминать врагам о "горячем украинском гостеприимстве" для незваных гостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Московские оккупанты забыли, что украинцы - нация свободных людей, для которой свобода, достоинство и честь являются самыми большими ценностями", - отметил Буданов.

Он добавил, что сегодня сотрудники военной разведки, бок о бок с защитниками из других подразделений Сил обороны Украины, стоят на передовых позициях, уничтожают оккупантов глубоко в их тылу и на территории самой России и наносят болезненные удары, каждый раз приближая нашу общую победу.

"Мы - несгибаемый народ единого соборного сильного государства. Мы гордимся тем, что родились и живем на своей исторической земле. Мы готовы ежедневно напоминать врагам о "горячем украинском гостеприимстве" для любых незваных гостей. Мы защитим нашу независимость и восстановим территориальную целостность!", - подчеркнул руководитель ГУР.

Поздравление украинцев с Днем Соборности

Напомним, с Днем Соборности украинцев уже поздравил президент Владимир Зеленский.

"Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я - украинец", - сказал он.

Президент отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.

"Только сильные украинцы могут стать едиными. И только единственные украинцы могут быть сильными. Украинцы по всему миру. С Днем Соборности!" - подчеркнул глава государства.

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