Буданов: Контроль над "вишками Бойка" означає контроль над торгівельним шляхом

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.

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