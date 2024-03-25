UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов: Контроль над "вишками Бойка" означає контроль над торгівельним шляхом

Фото: "Вишки Бойка" (УНІАН)
Автор: Вадим Ребрина

Контроль над "вишками Бойка" забезпечує контроль над всією північною та північно-західною частиною Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море" в ефірі національного телемарафону.

"Це контроль за всією північною та північно-західною частиною Чорного моря. Це не просто вишки, це точки, на яких була певна апаратура, контролюючи які та чи інша сторона може говорити - торгівельний шлях наш", - сказав Буданов.

Ці вишки були тривалий час окуповані, але тепер вони контролюються Україною, зазначив він.

Вишки Бойка

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами.

У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримКирило БудановВійна в Україні