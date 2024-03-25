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Буданов: контроль над "вышками Бойко" означает контроль над торговым путем

Фото: "Вышки Бойко" (УНИАН)
Автор: Вадим Ребрина

Контроль над "вышками Бойко" обеспечивает контроль над всей северной и северо-западной частью Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире национального телемарафона.

"Это контроль за всей северной и северо-западной частью Черного моря. Это не просто вышки, это точки, на которых была определенная аппаратура, контролируя которые та или иная сторона может говорить - торговый путь наш", - сказал Буданов.

Эти вышки были долгое время оккупированы, но теперь они контролируются Украиной, отметил он.

Вышки Бойко

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия захватила их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.

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