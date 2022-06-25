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Буданов о контрнаступлении на Херсон: результаты будут в августе

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Ukrinform TV)
Автор: Артем Горовенко

Украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters.

Он также добавил, что контрнаступление на Херсон будет трудным, но не невозможным.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что начиная с августа ожидается переломный момент в войне против России, а до конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля.

В то же время британский премьер Борис Джонсон уверен, что Украина перейдет в контрнаступление только через несколько месяцев, но пообещал военную поддержку Лондона.

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