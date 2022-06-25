Буданов о контрнаступлении на Херсон: результаты будут в августе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова для Reuters .

Он также добавил, что контрнаступление на Херсон будет трудным, но не невозможным.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что начиная с августа ожидается переломный момент в войне против России, а до конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля.

В то же время британский премьер Борис Джонсон уверен, что Украина перейдет в контрнаступление только через несколько месяцев, но пообещал военную поддержку Лондона.

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