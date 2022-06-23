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Украина сможет начать контрнаступление через несколько месяцев. Британия должна помочь, - Джонсон

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Лондон, Четверг 23 июня 2022 01:06
Украина сможет начать контрнаступление через несколько месяцев. Британия должна помочь, - Джонсон Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Наступление российских войск в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Потому важно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление украинских войск.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы", - заявил британский премьер.

Он также отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижения вперед из-за иссякнувших ресурсов. Именно в тот момент важно помочь украинцам изменить динамику боевых действий.

"В такой мере, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас", - добавил Джонсон.

Напомним, ранее Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине, поскольку Россия перевела ее на стадию истощения. Кроме того, он предложил план поддержки Украины из четырех пунктов.

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