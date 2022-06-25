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Буданов про контрнаступ на Херсон: результати будуть у серпні

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Ukrinform TV)
Автор: Артем Горовенко

Українці повинні побачити "видимі результати" контрнаступу в окупованій Херсонській області з серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова для Reuters.

Він також додав, що контрнаступ на Херсон буде важким, але не неможливим.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що починаючи з серпня очікується переломний момент у війні проти Росії, а до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

У той же час британський прем'єр Борис Джонсон впевнений, що Україна перейде в контрнаступ тільки через кілька місяців, але пообіцяв військову підтримку Лондона.

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ХерсонХерсонская областьВійна Росії проти України