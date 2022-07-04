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Буданов: Использование ядерного оружия просто ускорит распад России

Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красинский

В Москве неоднократно угрожали всему миру ядерным оружием, однако они четко понимают, что использование этого оружия просто ускорит распад Российской Федерации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"Смотрите, с позиции логики разговаривать или выстраивать какую-то мысль, может ли Россия что-то сделать, это вообще ничтожное дело, они не пользуются логикой", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что в теории они могут использовать ядерное оружие. Но в ближайшее время они этого точно не сделают.

"При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа "мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем", они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России", - отметил начальник украинской разведки.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

При этом лидеры стран G7 ("Большая семерка") осудили угрозу применения Россией ядерного, химического или биологического оружия в Украине. Там пообещали Москве "суровые последствия".

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