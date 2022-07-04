Буданов: Использование ядерного оружия просто ускорит распад России

"Смотрите, с позиции логики разговаривать или выстраивать какую-то мысль, может ли Россия что-то сделать, это вообще ничтожное дело, они не пользуются логикой", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что в теории они могут использовать ядерное оружие. Но в ближайшее время они этого точно не сделают.

"При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа "мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем", они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России", - отметил начальник украинской разведки.