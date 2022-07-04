Буданов: використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії

У Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що використання цієї зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Дивіться, з позиції логіки розмовляти або вибудовувати якусь думку, чи може Росія щось зробити, це взагалі нікчемна справа, вони не користуються логікою", - заявив Буданов.
Він підкреслив, що в теорії вони можуть використовувати ядерну зброю. Але найближчим часом вони цього точно не зроблять.
"При всій офіційній ворожій риториці і заяв типу "ми зараз в радіоактивний попіл весь світ зітремо", вони чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Росії", - зазначив начальник української розвідки.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Росію "бути готовими" до використання ядерної зброї.
При цьому лідери країн G7 ("Велика сімка") засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні. Там пообіцяли Москві "суворі наслідки".
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