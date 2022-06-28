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"Будут суровые последствия". G7 ответила России на угрозы ядерным оружием

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Бавария, Вторник 28 июня 2022 16:59
"Будут суровые последствия". G7 ответила России на угрозы ядерным оружием Фото: лидеры G7 раскритиковал угрозы России о применении ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Лидеры стран G7 ("Большая семерка") осудили угрозу применения Россией ядерного, химического или биологического оружия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике лидеров "Большой семерки" по итогам саммита.

В частности, саммит приветствовал совместное заявление лидеров пяти ядерных стран о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года.

"Однако мы осуждаем провокационные заявления России, сигнализирующие об угрозе применения ядерного оружия. Это подрывает доверие к приверженности России Совместному заявлению. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия или связанных с ним материалов в Украине будет иметь суровые последствия", - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал передать Беларуси комплексы "Искандер" и намекнул на способность этих ракет нести ядерные заряды.

В Пентагоне резко ответили на эти заявления и назвали их "бесцеремонными и безответственными".

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Российская Федерация G7 Ядерное оружие
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