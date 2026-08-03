Буданов анонсував продовження операції з примусу РФ до миру

Посадовець закликав не прив'язуватися до конкретних часових термінів проведення спецоперації та оцінювати процес за підсумковими досягненнями.

"Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся за всі ці аргументи: 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне - результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, як ми з нього вийдемо", - наголосив Буданов.

Керівник ОП підкреслив, що військово-політичне керівництво РФ досі помилково сподівається досягти власних цілей силовим шляхом.

За його словами, багаторічний перебіг бойових дій повністю спростовує ці надії. Попри постійні локальні зсуви лінії фронту та просування з обох боків, стратегічно Росія вже давно опинилася у глухому куті.

"Війна для них по суті, ну є якісь бойові дії, є якісь просування наші, їх. Стратегічно вона давно вже в куті", - зазначив Буданов.

Також він порадив не поспішати з передчасними оцінками та прогнозами щодо мобілізаційних процесів на території країни-агресорки.