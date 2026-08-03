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Буданов анонсував продовження операції з примусу РФ до миру

17:52 03.08.2026 Пн
2 хв
За словами керівника ОП, стратегічно країна-агресорка давно опинилася у глухому куті
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Україна продовжуватиме спеціальну операцію з примусу Росії до миру. Наразі конкретні часові рамки та тривалість процесу не є вирішальним фактором.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Посадовець закликав не прив'язуватися до конкретних часових термінів проведення спецоперації та оцінювати процес за підсумковими досягненнями.

"Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся за всі ці аргументи: 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне - результат. Не стільки важливо, як зайти в цей процес. Набагато важливіше, як ми з нього вийдемо", - наголосив Буданов.

Керівник ОП підкреслив, що військово-політичне керівництво РФ досі помилково сподівається досягти власних цілей силовим шляхом.

За його словами, багаторічний перебіг бойових дій повністю спростовує ці надії. Попри постійні локальні зсуви лінії фронту та просування з обох боків, стратегічно Росія вже давно опинилася у глухому куті.

"Війна для них по суті, ну є якісь бойові дії, є якісь просування наші, їх. Стратегічно вона давно вже в куті", - зазначив Буданов.

Також він порадив не поспішати з передчасними оцінками та прогнозами щодо мобілізаційних процесів на території країни-агресорки.

Нагадаємо, впродовж останніх двох тижнів Сили оборони України майже щодня завдають ударів по складах найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Унаслідок атак було пошкоджено від 17% до 22% усієї логістичної інфраструктури компанії.

Аналітики оцінюють загальні збитки у 215-280 млрд рублів (2,7-3,6 млрд доларів). На відновлення пошкоджених об'єктів може знадобитися від 62,5 до 80,8 млрд рублів (0,8-1 млрд доларів). Найбільших фінансових втрат зазнали продавці, які співпрацюють із маркетплейсом.

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Російська ФедераціяКирило БудановВійна в Україні