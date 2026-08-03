Буданов анонсировал продолжение операции по принуждению РФ к миру

Чиновник призвал не привязываться к конкретным временным срокам проведения спецоперации и оценивать процесс по итоговым достижениям.

"Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное - результат. Не столько важно, как зайти в этот процесс. Гораздо важнее, как мы из него выйдем", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ОП подчеркнул, что военно-политическое руководство РФ по-прежнему ошибочно надеется достичь собственных целей силовым путем.

По его словам, многолетнее течение боевых действий полностью опровергает эти надежды. Несмотря на постоянные локальные смещения линии фронта и продвижение с обеих сторон, стратегически Россия уже давно оказалась в тупике.

"Война для них по сути, ну есть какие-то боевые действия, есть какие-то продвижения наши, их. Стратегически она давно уже в тупике", - отметил Буданов.

Также он посоветовал не спешить с преждевременными оценками и прогнозами по мобилизационным процессам на территории страны-агрессора.