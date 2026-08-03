Буданов анонсировал продолжение операции по принуждению РФ к миру

Украина будет продолжать специальную операцию по принуждению России к миру. Пока конкретные временные рамки и продолжительность процесса не являются решающим фактором.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.
Чиновник призвал не привязываться к конкретным временным срокам проведения спецоперации и оценивать процесс по итоговым достижениям.
"Будем продолжать. Не цепляйтесь за все эти аргументы: 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное - результат. Не столько важно, как зайти в этот процесс. Гораздо важнее, как мы из него выйдем", - подчеркнул Буданов.
Руководитель ОП подчеркнул, что военно-политическое руководство РФ по-прежнему ошибочно надеется достичь собственных целей силовым путем.
По его словам, многолетнее течение боевых действий полностью опровергает эти надежды. Несмотря на постоянные локальные смещения линии фронта и продвижение с обеих сторон, стратегически Россия уже давно оказалась в тупике.
"Война для них по сути, ну есть какие-то боевые действия, есть какие-то продвижения наши, их. Стратегически она давно уже в тупике", - отметил Буданов.
Также он посоветовал не спешить с преждевременными оценками и прогнозами по мобилизационным процессам на территории страны-агрессора.
Напомним, в течение последних двух недель Силы обороны Украины почти ежедневно наносят удары по составам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В результате атак было повреждено от 17% до 22% всей логистической инфраструктуры компании.
Аналитики оценивают общий ущерб в 215-280 млрд рублей (2,7-3,6 млрд долларов). На восстановление поврежденных объектов может потребоваться от 62,5 до 80,8 млрд рублей (0,8-1 млрд. долларов). Наибольшие финансовые потери понесли продавцы, сотрудничающие с маркетплейсом.