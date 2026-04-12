Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: коли може відбутися

Великодній обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня. Додому вдалося повернути 175 захисників та 7 цивільних.

Повернуті з полону воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

У Коордштабі зазначили, що вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році.

Як стало відомо пізніше, Україна планувала повернули з полону більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.