UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов анонсував нові висадки українських військових у Криму

Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові операції українських військових у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю у документальному проекті "ГУР. Битва за море" в ефірі національного телемарафону.

На запитання журналістки про те, чи готуються якісь нові висадки у Криму, Буданов відповів ствердно.

"Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад", - наголосив керівник Міноборони України.

 

Що передувало

Бійці ГУР кілька разів проводили наземні операції у тимчасово окупованому Криму. Так, 24 серпня 2023 року розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут. Тоді відбувся бій у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

У свою чергу російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

Крім того, 4 жовтня українські спецназівці знову висадилися в окупованому Криму і завдали вогняної поразки російським окупантам. Зазначається, що в рамках цієї операції була жорстока битва, багато втрат серед російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримКирило БудановГУРВторгнення Росії до України