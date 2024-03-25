Буданов анонсировал новые высадки украинских военных в Крыму

Что предшествовало

Бойцы ГУР несколько раз проводили наземные операции во временно оккупированном Крыму. Так, 24 августа 2023 года разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. Тогда произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

Кроме того, 4 октября украинские спецназовцы снова высадились в оккупированном Крыму и нанесли огненное поражение по российским оккупантам. Отмечается, что в рамках этой операции было жестокое сражение, есть много потерь среди российских солдат.

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