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Буданов анонсував нові висадки українських військових у Криму

Понеділок 25 березня 2024 00:06
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Буданов анонсував нові висадки українських військових у Криму Фото: керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов анонсував нові операції українських військових у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю у документальному проекті "ГУР. Битва за море" в ефірі національного телемарафону.

На запитання журналістки про те, чи готуються якісь нові висадки у Криму, Буданов відповів ствердно.

"Так, готуються. І будуть. Скоро вже буде тепло, ну і продовжимо. Крим повернеться назад", - наголосив керівник Міноборони України.

Що передувало

Бійці ГУР кілька разів проводили наземні операції у тимчасово окупованому Криму. Так, 24 серпня 2023 року розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут. Тоді відбувся бій у рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

У свою чергу російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

Крім того, 4 жовтня українські спецназівці знову висадилися в окупованому Криму і завдали вогняної поразки російським окупантам. Зазначається, що в рамках цієї операції була жорстока битва, багато втрат серед російських солдатів.

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