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Буданов анонсировал новые высадки украинских военных в Крыму

Понедельник 25 марта 2024 00:06
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Буданов анонсировал новые высадки украинских военных в Крыму Фото: руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые операции украинских военных во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в документальном проекте "ГУР. Битва за море" в эфире национального телемарафона.

На вопрос журналистки о том, готовятся ли какие-нибудь новые высадки в Крыму, Буданов ответил утвердительно.

"Да, готовятся. И будут. Скоро уже будет тепло, ну и продолжим. Крым вернется назад", - подчеркнул руководитель Минобороны Украины.

Что предшествовало

Бойцы ГУР несколько раз проводили наземные операции во временно оккупированном Крыму. Так, 24 августа 2023 года разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. Тогда произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 оккупантов и повреждены четыре быстроходных катера.

Кроме того, 4 октября украинские спецназовцы снова высадились в оккупированном Крыму и нанесли огненное поражение по российским оккупантам. Отмечается, что в рамках этой операции было жестокое сражение, есть много потерь среди российских солдат.

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