Буданов анонсував наступний етап обміну полоненими найближчим часом

Найближчим часом очікується наступний етап обміну полоненими між Україною та Росією. Триває підготовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

За його словами, захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати.

"Із російського полону визволена чергова група українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами. Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони. Серед них - оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки", - написав Буданов.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.

Серед повернутих додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

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