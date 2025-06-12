Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время

В ближайшее время ожидается следующий этап обмена пленными между Украиной и Россией. Идет подготовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается", - сообщил руководитель ГУР.

По его словам, защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.

"Из российского плена освобождена очередная группа украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями. Домой возвращаются пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны. Среди них - защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет", - написал Буданов.

Обмен пленными

Напомним, сегодня, 12 июня, Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Стороны вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.

Среди возвращенных домой военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.

Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

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