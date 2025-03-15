Рубіо вважає, що переговори між Україною та РФ неможливі без поступок з обох сторін
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що будь-які переговори щодо завершення війни РФ проти України передбачають компроміси. За його слова, поступки необхідні з обох сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рубіо, якого цитує The Guardian.
"Єдиний спосіб покласти край цій війні - через процес переговорів, а переговори - чи то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці - передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки", - сказав він.
Держсекретар США не уточнив, у чому саме полягають поступки.
"Це має бути предметом переговорів, але загальні заяви, які можуть стати приводом для відмови однієї зі сторін від участі, не сприятимуть цьому процесу", - додав Рубіо.
Він також прокоментував заяву міністрів країн G7 про підтримку територіальної цілісності України. Рубіо зазначив, що це "не є зміною державної політики" для США, оскільки "я ніколи не чув, щоб президент Трамп говорив, що Росія має право захопити всю Україну і робити там усе, що заманеться".
Водночас він наголосив, що воєнного вирішення війни не існує, оскільки ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх "максималістських цілей".
Пропозиція про припинення вогню
Після переговорів з США, які відбулися у Саудівській Аравії 11 березня, Україна погодилася на пропозицію 30-денного припинення вогню. Як пояснював президент Володимир Зеленський, Україна згодилася, щоб показати готовність до миру. Зеленський висловлював сумніви, що Росія дотримається режиму тиші.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито згоден на пропозицію США, але додав, що будь-яке перемир'я повинно привести до довгострокового вирішення війни.
Детальніше про 30-денне перемир'я і чи погодиться на нього РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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