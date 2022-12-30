Будь-якої кількості та складу. В Білорусі готові нарощувати з Росією спільне угруповання військ

Режим Олександра Лукашенка нібито готовий до створення регіонального угрупування військ з Росією будь-якої кількості та складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова держсекретаря Ради Безпеки Білорусі Олександра Вольфовича в інтерв'ю для російського видання Sputnik.

"Доповнення та зміни, які внесено в чинну угоду на початку грудня під час зустрічі глав військових відомств двох країн, дають змогу створювати будь-яке за складом і чисельністю угруповання військ, адекватно до обстановки, що складається. Проведено копітку експертну роботу профільних фахівців оборонних відомств Білорусі та Росії, юристів", - заявив держсекретар Ради Безпеки Білорусі.

За словами Вольфовича, регіональне угрупування військ нібито було створення для "оборонних цілей національної безпеки".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в жовтні голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін домовилися про спільне розгортання військ.

Також нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів про участь Білорусі у війні Росії та України.

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