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Данілов про участь Білорусі у війні: домовленості немає, але Путін може продовжити тиск

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Київ, Четвер 29 грудня 2022 22:16
Данілов про участь Білорусі у війні: домовленості немає, але Путін може продовжити тиск Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Білорусь, ймовірно, поки не погодилася на вимоги Росії щодо прямої участі у війні проти України, але Москва може продовжувати свій тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данилова в інтерв'ю Kyiv Post.

За словами Данилова, зараз українська сторона дивиться на дії Білорусі у питанні можливої прямої участі у війні.

"Дії показують, що остаточної домовленості поки немає. Але це не означає, що Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) не продовжуватиме спроби тиску на Лукашенка (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.)", - зазначив він.

Данілов наголосив, що Путін уже не вперше хоче втягнути Лукашенка у "криваву м'ясорубку". Але білоруський диктатор розуміє, що "якщо він піде на це, то йому кінець і дуже скоро. Ніхто ні в Україні, ні в Білорусі, ні в інших країнах світу йому цього не пробачить".

"Я можу сказати, що Білорусь і Росія мають зовсім різні погляди. Це різні народи, хоча Росія каже, що вони братні", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Інституту вивчення війни (ISW), під час візиту Путіна до Білорусі Лукашенко, ймовірно, не погодився на пропозицію задіяти свої війська у війні проти України.

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