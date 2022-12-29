Данілов про участь Білорусі у війні: домовленості немає, але Путін може продовжити тиск

Білорусь, ймовірно, поки не погодилася на вимоги Росії щодо прямої участі у війні проти України, але Москва може продовжувати свій тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данилова в інтерв'ю Kyiv Post .

За словами Данилова, зараз українська сторона дивиться на дії Білорусі у питанні можливої прямої участі у війні.

"Дії показують, що остаточної домовленості поки немає. Але це не означає, що Путін (президент РФ Володимир Путін - ред.) не продовжуватиме спроби тиску на Лукашенка (лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко - ред.)", - зазначив він.

Данілов наголосив, що Путін уже не вперше хоче втягнути Лукашенка у "криваву м'ясорубку". Але білоруський диктатор розуміє, що "якщо він піде на це, то йому кінець і дуже скоро. Ніхто ні в Україні, ні в Білорусі, ні в інших країнах світу йому цього не пробачить".

"Я можу сказати, що Білорусь і Росія мають зовсім різні погляди. Це різні народи, хоча Росія каже, що вони братні", - додав Данілов.