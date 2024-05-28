В будь-який момент РФ може намагатися розширити зону бойових дій на кордоні, - ДПСУ

Як розповів Демченко, кордон з Росією залишається непростим напрямок та несе загрозу. На Харківській області мова йде про два напрямки: пункти пропуску "Липці" та "Вовчанськ". Там тривають дії щодо недопущення просування ворога вглиб. На інших ділянках регіону наразі усе стабільно.

"Але ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі у напрямку Сумської області. Бо ті сили й засоби, які ворог тримає навпроти нашої території, можуть свідчити про те, що в будь-який момент ворог може намагатися розширити зони де ведуться бойові дії", - додав Демченко.

За словами речника ДПСУ, Росія може вдатись до розширення зони бойових дій з метою розосередження сил та засобів України.

"Фактично ворог намагатиметься сковувати Сили оборони нашої країни", - пояснив він.

Наступ Росії

Після невдалої спроби наступу на Харківську область, ворог намагається розширити лінію бойових дій в бік Донецької області. Як писало Міністерство оборони Британії, Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію на півночі Харківського регіону.

Президент Володимир Зеленський попередив про те, що росіяни вже збирають ще одне угрупування біля кордону.

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