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В любой момент РФ может пытаться расширить зону боевых действий на границе, - ГПСУ

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Враг может попытаться в любой момент расширить зону боевых действий на границе, чтобы рассредоточить силы и средства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Как рассказал Демченко, граница с Россией остается непростым направление и несет угрозу. На Харьковской области речь идет о двух направлениях: пункты пропуска "Липцы" и "Волчанск". Там продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь. На других участках региона пока все стабильно. 

"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия", - добавил Демченко. 

По словам спикера ГПСУ, Россия может прибегнуть к расширению зоны боевых действий с целью рассредоточения сил и средств Украины. 

"Фактически враг будет пытаться сковывать Силы обороны нашей страны", - пояснил он. 

Наступление России

После неудачной попытки наступления на Харьковскую область враг пытается расширить линию боевых действий в сторону Донецкой области. Как писало Министерство обороны Британии, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковского региона.

Президент Владимир Зеленский предупредил о том, что россияне уже собирают еще одну группировку у границы.

Узнать последнюю информацию о ситуации на фронте можно по ссылке.

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