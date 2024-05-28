Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, бойові дії тривають, - Генштаб

Як й минулої доби, найбільш напружена ситуація фіксується на Покровському напрямку. Станом на зараз там продовжуються вісім бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як відзначають у Генштабі, українські бійці продовжують утримувати позиції, а подекуди вживають активні заходи вогневого впливу та знищують ворога.

Від початку поточної доби, 28 травня, відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог здійснив сім авіаударів із застосування 9 керованих авіаційних бомб та 656 обстрілів позицій наших воїнів. Зокрема було застосовано 43 дрони-камікадзе.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни штурмових дій не вели.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулось сім боєзіткнень. Одне з них наразі триває в районі Невського.

На Лиманському напрямку наразі тривають п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку було відбито одну атаку ворога, ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку ворог чотири рази намагався покращити своє тактичне положення. Одна з атак наразі продовжується в районі Авдіївки.

На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація. Наразі там тривають вісім бойових зіткнень, вже відбито було сім атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої.

На Курахівському напрямку одну атаку відбито неподалік Костянтинівки. Зокрема триває бій в районі Водяного.

На Времівському напрямку від початку доби наші бійці відбивають атаку в районі Роздольного.

Наступ Росії

Після початку наступу на Харківську область росіяни розтягнули лінію бойових дій в бік Донецької області. Як писала розвідка Британії, нашим бійцям вдалось стабілізувати ситуацію на півночі Харківського регіону.

Тим часом як розповіла прессекретар Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян, наразі з'ясовується, чи була можливість уникнути ворожого прориву.