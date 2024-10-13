Любые нападения на миротворцев в Ливане могут быть военным преступлением, - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил, что любые нападения на миротворцев могут расцениваться как "военные преступления". Накануне израильские танки ударили по воротам миротворческой базы на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и на сайт ООН .

Соответствующее предупреждение со стороны генсека ООН озвучил в воскресенье представитель Организации Стефан Дюжаррик.

Это стало крайним обвинением Израиля в недавних нападениях на миротворческую миссию ООН в Ливане, известное как UNIFIL. В результате были ранены по меньшей мере трое "голубых шлемов".

"Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться", - заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш отмечает, что персонал UNIFIL и его помещения не должны быть целями для атак или нападений.

"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", - сказал спикер генсека ООН.

Что предшествовало

Как говорится в релизе на сайте ООН, в воскресенье утром танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) "силой ворвались на позиции Организации Объединенных Наций в южном Ливане".

"Причем миротворцы ООН в том же месте также пострадали от дыма после нескольких обстрелов поблизости, сообщили Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL)", - рассказали в Организации.

По данным Миссии, два танка ЦАХАЛ "Меркава" уничтожили главные ворота и вошли на позиции базы, когда миротворцы находились в укрытиях. Также отмечается, что израильские военные "несколько раз требовали, чтобы база выключила свет".

В тот же день 15 миротворцев в лагере "испытали последствия" - имели раздражение кожи и желудочно-кишечных реакций - от дыма после падения нескольких снарядов на расстоянии 100 метров неподалеку.

Миссия ООН в Ливане и операция Израиля против "Хезболлы"

Напомним, ранее в Армии обороны Израиля призвали миротворцев ООН отойти подальше от района, где ЦАХАЛ проводит наземную военную операцию против боевиков "Хезболла" в Ливане на юге страны.

Между тем, руководитель миротворческой миссии ООН Лакруа заявил, что миротворцы в Ливане остаются на своих позициях. В Организации подчеркнули, что "стороны обязаны уважать безопасность миротворцев".

Как сообщалось ранее, миротворцы ООН действуют между рекой Литани на севере и "Голубой линией" на юге. Согласно информации на веб-сайте, миссия насчитывает более 10 тысяч человек - военнослужащих из 50 стран и около 800 гражданских сотрудников.

Недавно в Госдепе США заявили, что Вашингтон не хочет, чтобы миротворцы ООН в Ливане подвергались опасности любым способом, включая с нападениями со стороны Израиля.

Вчера стало известно, что на юге Ливана получили ранения двое миротворцев миссии ООН в результате израильского удара во время боев с боевиками "Хезболлы". Взрывы раздались около базы "голубых шлемов".

12 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев с юга Ливана. Он заявил, что боевики "Хезболлы" используют их как живой щит.