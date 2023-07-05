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Будь-які консультації щодо Саакашвілі виключені, - голова керівної партії Грузії

Фото: Іраклій Кобахідзе (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У керівній партії Грузії виключили проведення будь-яких консультацій щодо колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, чий стан здоров'я суттєво погіршився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "Грузинська мрія" Іраклія Кобахідзе, якого цитує грузинський "Перший канал".

Стан Саакашвілі

Нещодавно Саакашвілі з'явився на судовому засіданні в онлайн-форматі та показав як сильно схуд під час перебування у лікарні.

Нагадаємо, що колишнього президента Грузії затримали місцеві правоохоронці у жовтні 2021 року через "зловживання владою та переслідування політичних опонентів". Після цього його заочно засудили до шести років ув'язнення.

За час перебування під ув'язненням Саакашвілі вісім разів оголошував голодування, через що його госпіталізували до місцевої клініки, де він знаходиться зараз.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість станом Саакашвілі та доручив МЗС викликати грузинського посла на килим.

Після цього МЗС України висловило рішучий протест послу Грузії та запропонувала йому відправитись до Тбілісі для консультації. При цьому у Грузії назвали таку реакцію України "крайньою формою ескалації".

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі