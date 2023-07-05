Любые консультации по Саакашвили исключены, - глава правящей партии Грузии

В правящей партии Грузии исключили проведение любых консультаций по поводу бывшего президента Михеила Саакашвили, чье состояние здоровья существенно ухудшилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе, которого цитирует грузинский "Первый канал".
Недавно Саакашвили появился на судебном заседании в онлайн-формате и показал, как сильно похудел во время пребывания в больнице.
Напомним, что бывший президент Грузии был задержан местными правоохранителями в октябре 2021 года из-за "злоупотребления властью и преследования политических оппонентов". После этого его заочно приговорили к шести годам заключения.
Во время пребывания под заключением Саакашвили восемь раз объявлял голодовку, из-за чего его госпитализировали в местную клинику, где он находится сейчас.
Президент Украины ВладимирЗеленский выразил обеспокоенность состоянием Саакашвили и поручил МИД вызвать грузинского посла на ковер.
После этого МИД Украины выразило решительный протест послу Грузии и предложило ему отправиться в Тбилиси для консультации. При этом в Грузии назвали такую реакцию Украины "крайней формой эскалации".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.