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Будь-яке використання ядерної зброї Росією обернеться катастрофою для Путіна, - Блінкен

Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Якщо очільник Кремля Володимир Путін віддасть наказ застосувати будь-яку ядерну зброю, то на нього та РФ очікуватимуть катастрофічні наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час прессконференції глав МЗС "Великої сімки" у Мюнстері, оприлюднену CNN.

"Разом із G7 країни всього світу чітко дають зрозуміти Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї обернеться катастрофою для нього та Росії", - наголосив дипломат.

Блінкен вказав, що під час зустрічі "Великої сімки" міністри закордонних справ колективно пообіцяли "суворі наслідки" у разі використання Москвою хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Росії більше не існуватиме у випадку, якщо вона застосує свою ядерну зброю.

До слова, у Білому домі зазначили, що наразі не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

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Ентоні БлінкенЯдерна зброяВійна Росії проти України