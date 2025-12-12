Будь-яка мирна угода щодо України не має містити зародків майбутніх конфліктів, - глава ЄК

ЄС лишається непохитним у досягненні справедливого й сталого миру для України. При цьому будь-яка мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає РБК-Україна з посиланням на її пост в Х.
За словами фон дер Ляєн, вона провела консультації з партнерами з "коаліції охочих" під час "надзвичайно напруженого тижня мирних переговорів".
"Попри тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними в нашій меті: досягненні справедливого й сталого миру для України. Сталого - означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту чи дестабілізації ширшої системи європейської безпеки", - написала глава ЄК.
Вона також додала, що важливою є тема обговорення гарантій безпеки для України.
"Ми також обговорили необхідність міцних і надійних гарантій безпеки. Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026–2027 роки", - повідомила фон дер Ляєн.
Чиновниця зазначила, що пропозиції щодо фінансування України вже на столі, а відчуття терміновості "є очевидним для всіх".
"Наступний тиждень буде вирішальним". - підсумувала глава Єврокомісії.
Як відомо, 11 грудня члени "коаліції охочих" зібрались у оналйн для обговорення гарантій безпеки для України, а також кроків мирного плану США, який був неодноразово змінений в ході перемовин у Женеві, Флориді і так далі.
Президент Володимир Зеленський також доповів про переговори з американською стороною про гарантії безпеки для України, які, за його словами, будуть представлені найближчим часом.
Глава держави акцентує увагу на гарантіях безпеки задля того, щоб не повторилась історія з порушенням агресором Будапештського меморандуму, коли РФ вторглась до нашої держави попри домовленості.
Зазначимо, після кількох раундів перемовин України, Європи, США та РФ, американський лідер Дональд Трамп дав зрозуміти, що не гаятиме час на зустрічі, які не мають сенсу. У Білому домі заявили, що готові відправляти представників США на перемовини лише у разі, якщо буде укладено мирну угоду з РФ.