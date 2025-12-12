Будь-яка мирна угода щодо України не має містити зародків майбутніх конфліктів, - глава ЄК

За словами фон дер Ляєн, вона провела консультації з партнерами з "коаліції охочих" під час "надзвичайно напруженого тижня мирних переговорів".

"Попри тиск, ми залишаємося абсолютно непохитними в нашій меті: досягненні справедливого й сталого миру для України. Сталого - означає, що будь-яка мирна угода не повинна містити зародків для нового конфлікту чи дестабілізації ширшої системи європейської безпеки", - написала глава ЄК.

Вона також додала, що важливою є тема обговорення гарантій безпеки для України.

"Ми також обговорили необхідність міцних і надійних гарантій безпеки. Я поінформувала лідерів про нашу роботу щодо забезпечення фінансування для України на 2026–2027 роки", - повідомила фон дер Ляєн.

Чиновниця зазначила, що пропозиції щодо фінансування України вже на столі, а відчуття терміновості "є очевидним для всіх".

"Наступний тиждень буде вирішальним". - підсумувала глава Єврокомісії.