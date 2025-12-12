Любое мирное соглашение по Украине не должно содержать зародышей будущих конфликтов, - глава ЕК

По словам фон дер Ляйен, она провела консультации с партнерами из "коалиции желающих" во время "чрезвычайно напряженной недели мирных переговоров".

"Несмотря на давление, мы остаемся абсолютно непоколебимыми в нашей цели: достижении справедливого и устойчивого мира для Украины. Устойчивого - означает, что любое мирное соглашение не должно содержать зародышей для нового конфликта или дестабилизации более широкой системы европейской безопасности", - написала глава ЕК.

Она также добавила, что важной является тема обсуждения гарантий безопасности для Украины.

"Мы также обсудили необходимость прочных и надежных гарантий безопасности. Я проинформировала лидеров о нашей работе по обеспечению финансирования для Украины на 2026-2027 годы", - сообщила фон дер Ляйен.

Чиновница отметила, что предложения по финансированию Украины уже на столе, а ощущение срочности "очевидно для всех".

"Следующая неделя будет решающей". - подытожила глава Еврокомиссии.