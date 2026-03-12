"Будь ласка, не їздіть на авто": у Данії зробили тривожну заяву через ціни на нафту

За словами міністра, ситуація на Близькому Сході змушує країну вже зараз використовувати власні нафтові резерви. Оскільки кінця конфлікту наразі не видно, Аагард звернувся до данців з проханням переглянути свої побутові звички.

"Данці мусять, будь ласка, будь ласка, будь ласка, якщо є якесь споживання енергії, без якого можна обійтися, якщо поїздка автомобілем не є необхідною, то не їздіть на авто. Не їздіть ньому", - наголосив він.

Міністр пояснив, що економія матиме два позитивні ефекти, які відчують як громадяни, так і уряд. Тому економити необхідно.

"По-перше, це позначиться на особистих гаманцях, а по-друге, це допоможе розтягнути наші резерви, щоб їх вистачило на довше", - резюмував він.

Данія не єдина країна, де звучать подібні попередження. Аналогічні заклики ширяться світом. Зокрема, у Великій Британії автомобільні асоціації вже радять водіям уникати "несуттєвих поїздок" та переходити на більш ощадливий стиль водіння, щоб мінімізувати витрати пального.