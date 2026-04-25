У Бучі чоловік напідпитку відкрив стрілянину посеред вулиці

12:46 25.04.2026 Сб
2 хв
Яке покарання світить нетверезому стрільцю?
aimg Марія Науменко
Фото: поліція у Бучі затримала чоловіка, який відкрив стрілянину на вулиці (Getty Images)

У Бучі на Київщині чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину просто посеред вулиці, правоохоронці оперативно його затримали, ніхто з людей не постраждав.

За даними правоохоронців, повідомлення про постріли на одній із вулиць міста надійшло від очевидців.

"На місце події одразу виїхала поліція охорони, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Працівники поліції охорони першими прибувши, оперативно затримали правопорушника", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що 42-річний чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він вийшов із таксі та почав хаотично стріляти.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Випадки стрілянини в Україні

Тим часом в Україні протягом останніх тижнів зафіксовано кілька інцидентів із застосуванням зброї.

Зокрема, 19 квітня у Чернігові поблизу готельного комплексу "Градецький" правоохоронці затримали чоловіка зі стартовим пістолетом - тоді обійшлося без постраждалих, а зброю вилучили.

Натомість 18 квітня у Києві сталася значно трагічніша подія: чоловік підпалив квартиру, після чого відкрив стрілянину в супермаркеті. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, нападника ліквідували.

Пізніше правоохоронці відкрили провадження щодо дій патрульних, які перебували на місці, - слідство з’ясовує, чому цивільні не були належно захищені під час перших пострілів.

