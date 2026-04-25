В Буче выпивший мужчина открыл стрельбу посреди улицы

12:46 25.04.2026 Сб
2 мин
Какое наказание светит нетрезвому стрелку?
aimg Мария Науменко
Фото: полиция в Буче задержала мужчину, который открыл стрельбу на улице (Getty Images)

В Буче Киевской области мужчина в нетрезвом состоянии устроил стрельбу прямо посреди улицы, правоохранители оперативно его задержали, никто из людей не пострадал.

По данным правоохранителей, сообщение о выстрелах на одной из улиц города поступило от очевидцев.

"На место происшествия сразу выехала полиция охраны, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Работники полиции охраны первыми прибыв, оперативно задержали правонарушителя", - говорится в сообщении.

Установлено, что 42-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вышел из такси и начал хаотично стрелять.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Случаи стрельбы в Украине

Между тем в Украине в течение последних недель зафиксировано несколько инцидентов с применением оружия.

В частности, 19 апреля в Чернигове возле гостиничного комплекса "Градецкий" правоохранители задержали мужчину со стартовым пистолетом - тогда обошлось без пострадавших, а оружие изъяли.

Зато 18 апреля в Киеве произошло значительно более трагическое событие: мужчина поджег квартиру, после чего открыл стрельбу в супермаркете. В результате атаки есть погибшие и раненые, нападавшего ликвидировали.

Позже правоохранители открыли производство в отношении действий патрульных, которые находились на месте, - следствие выясняет, почему гражданские не были должным образом защищены во время первых выстрелов.

