ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Буче от отравления угарным газом погибли три человека

Автор: Андрей Козловский

В городе Буча Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека. Причиной инцидента стала неисправность системы вентиляции газового котла в жилом доме.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел накануне в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома. Среди жертв один ребенок 2017 года рождения.

Напомним, 21 января во Львове в одном из жилых домов угарным газом отравились 22-летний парень и 19-летняя девушка. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть до приезда. Тогда Бригада АО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры.

Кроме того, ранее в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме обнаружили тела трех погибших. Среди жертв-двое детей. Предполагаемой причиной несчастного случая могло стать отравления природным газом.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области угарным газом отравились пять человек, среди которых трое детей. Они были госпитализированы в больницу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отравление