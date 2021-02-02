ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Бучі від отруєння чадним газом загинули троє людей

Автор: Андрій Козловський

У місті Буча Київської області від отруєння чадним газом загинули три людини. Причиною інциденту стала несправність системи вентиляції газового котла у житловому будинку.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інцидент стався напередодні у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. Серед жертв одна дитина 2017 року народження.

Нагадаємо, 21 січня у Львові в одному з житлових будинків чадним газом отруїлись 22-річний хлопець та 19-річна дівчина. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть до приїзду. Тоді Бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу до квартири.

Крім того, раніше в селі Голодьки Хмільницького району Вінницької області в приватному житловому будинку виявили тіла трьох загиблих. Серед жертв-двоє дітей. Передбачуваною причиною нещасного випадку могло стати отруєння природним газом.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області чадним газом отруїлися п'ятеро людей, серед яких троє дітей. Вони були госпіталізовані в лікарню.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України отруєння