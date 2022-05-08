В Буче нашли украденную оккупантами из ЧАЭС колбу с радиоактивным веществом, - Энергоатом

Житель Бучи обнаружил одну из похищенных колб с радиоактивным веществом, которая была вынесена из Чернобыльской атомной электростанции во время оккупации ее российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после того, так там гостили оккупанты, и вызвал саперов", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.

"Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", - добавили в "Энергоатоме".