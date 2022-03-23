Оккупанты в Чернобыле разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро
Во временно захваченном российскими войсками Чернобыле оккупанты разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию стоимостью 6 миллионов евро, которая находится в зоне отчуждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".
Эта лаборатория является уникальным комплексом с мощными аналитическими возможностями, может предоставлять услуги на любом этапе обращения с радиоактивными отходами, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий.
"На базе лаборатории находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые находятся в руках врага, чем надеемся он навредит себе, а не цивилизованному миру", - отметили в госпредприятии.
Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле была модернизирована в рамках сотрудничества европейских и украинских специалистов в сфере ядерной безопасности - это почти 100 единиц современного стоимостного аналитического оборудования, аналогов которого нет в Европе.
Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции.
Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)
Ранее сообщалось, что Чернобыль пострадал от мародерств российских оккупантов, которые ограбили все офисы предприятий в городе и уничтожили оставшийся транспорт.
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