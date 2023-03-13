ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бучанському районі зникло світло, а в Миколаївській області електрику повернули усім мешканцям

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 11:15
У Бучанському районі зникло світло, а в Миколаївській області електрику повернули усім мешканцям Фото: у Бучанському районі зникло світло, а в Миколаївській області електрику повернули усім мешканцям (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Бучанському районі Київської області частково відсутнє електропостачання. Тим часом у Миколаївській області електрику повернули усім споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та КП "Бучасервіс".

Споживання електроенергії по Україні зросло у порівнянні із неділею, що характерно для робочого дня.

Електропостачання частково відсутнє у Бучанському районі через пошкодження обладнання, у зв'язку з чим неможливо передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

У Миколаївській області завершили заживлення усіх споживачів, що залишилися без енергопостачання через бойові дії.

У зв'язку з перевантаженням обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та області. У Житомирській та Харківській областях при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Крім того, внаслідок російських артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Також триває заживлення мешканців, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) Житомирській та Сумській областях.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

РБК-Україна повідомляло, що стабілізаційні відключення світла ввели у чотирьох районах Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія відключеня світла Укренерго
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто