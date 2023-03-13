У Бучанському районі зникло світло, а в Миколаївській області електрику повернули усім мешканцям

У Бучанському районі Київської області частково відсутнє електропостачання. Тим часом у Миколаївській області електрику повернули усім споживачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" та КП "Бучасервіс" .

Споживання електроенергії по Україні зросло у порівнянні із неділею, що характерно для робочого дня.

Електропостачання частково відсутнє у Бучанському районі через пошкодження обладнання, у зв'язку з чим неможливо передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

У Миколаївській області завершили заживлення усіх споживачів, що залишилися без енергопостачання через бойові дії.

У зв'язку з перевантаженням обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та області. У Житомирській та Харківській областях при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Крім того, внаслідок російських артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Також триває заживлення мешканців, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) Житомирській та Сумській областях.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

РБК-Україна повідомляло, що стабілізаційні відключення світла ввели у чотирьох районах Києва.

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