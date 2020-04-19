Фото: обнаруженные боеприпасы (dpsu.gov.ua)

Изъяли выстрелы к гранатометам и патроны

В Донецкой области обнаружили схрон с боеприпасами, который находился в нежилом здании в Марьинке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным службы, вчера пограничники совместно с военнослужащими 28-й ОМБр и сотрудниками Службы безопасности Украины отработали оперативную информацию и провели осмотр нежилого здания в Марьинке.

"Во время осмотра обнаружили 4 выстрела к гранатомету РПГ-7 и 1 выстрел к гранатомету СПГ-9, мину МОН-50 и 2 ящика (2160 шт.) патронов калибра 5,45 мм", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что обнаруженные боеприпасы были изъяты и переданы в Марьинский отдел полиции. По факту было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

"Кто и для чего оставил смертоносный тайник в населенном пункте, расположенном в зоне проведения ООС, выясняют правоохранители", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами и оружием на территории Попаснянском районе. В тайнике, который сделал боевик батальона "Призрак", находился автомат с патронами к нему, а также гранаты Ф-1 и РГ-42.